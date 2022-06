Le coup d’envoi des exercices militaires African Lion sera donné lundi au Maroc

Demain lundi 20 juin, marquera le début des exercices militaires de l’African Lion 2022 dans plusieurs villes du Maroc. L’exercice militaire comprendra 7 500 militaires de près de 20 pays, dont le Maroc et les États-Unis.

Les États-Unis et le Maroc célébreront les manœuvres militaires, qui débuteront demain dans différentes villes du pays d’Afrique du Nord. Le programme se déroulera du 20 au 30 juin à Kenitra, Agadir, Tan Tan, Taroudant, et Mahbes. L’exercice militaire de cette année inclura Mahbes, dans le sud du Maroc. L’inclusion de Mahbes comme l’un des lieux des manœuvres militaires reflète la position américaine de soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc en ce qui concerne le dossier du Sahara marocain.