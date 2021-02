Le CRI Marrakech-Safi lance une plateforme de financement en ligne pour les entrepreneurs

Bonne nouvelle pour les entrepreneurs de la région Marrakech-Safi. Le Centre Régional d’Investissement (CRI) de la région vient de lancer une plateforme de financement en ligne au profit des entrepreneurs.

Baptisée « Tamwil » (Financement), cette plateforme a été développée en collaboration avec « Near East Foundation », EBF (Emerging Business Factory), et la CGEM, section Marrakech-Safi, et aura pour objectif d’assurer l’accompagnement des investisseurs et des porteurs de projets dans leurs recherches de financements.

Lire aussi| Blanchiment d’argent : quatre nouveaux pays dont le Maroc placés sous surveillance

Selon les autorités locales, cette plateforme jouera le rôle d’intermédiaire entre les financeurs et les entrepreneurs. « Tamwil se veut un véritable carrefour des moyens et sources de financement proposés par les acteurs publics et privés », précise le CRI, ajoutant que ladite plateforme est une initiative qui s’inscrit dans le cadre de ses missions notamment l’accompagnement des Toutes Petites et Moyennes Entreprises (TPME) et jeunes entrepreneurs, ainsi que la mise à disposition des parties prenantes de l’information, afin de leur assurer plus de transparence et de visibilité.

Lire aussi| Casablanca : Proparco, BMCI et ARMA s’allient pour la propreté urbaine

Force est de noter que Tamwil propose, entre autres, un moteur de recherche régional qui génère une liste de solutions de financement accessibles à divers projets, en tenant compte de leur classification suivant certains critères, tels que le coût, le risque et l’effort.