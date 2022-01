Le Datacenter du ministère de l’Economie et des Finances certifié “Tier III” d’Uptime Institute

A l’aune de sa stratégie de « Digital Nation », le Maroc continue son épopée digitale depuis le chantier de lancement de « Morocco Tech » jusqu’à sa dernière gratification, avec la certification du Datacenter du ministère de l’Economie et des Finances « Tier III » d’Uptime Institute.

Le Datacenter en question a été mis en place en 2012 afin de garantir le développement et la continuité des services et prestations de qualité offertes aux usagers et aux différents partenaires, et pour héberger les infrastructures informatiques de l’institution. Ainsi, et pour être en phase avec les défis sécuritaires et les enjeux de disponibilité, l’institution a lancé en 2021 un processus de certification auprès du « Uptime Institute ».