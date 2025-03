Le département de Bensaid intègre les jeux vidéo et le fact-checking à ses attributions

Le Conseil de gouvernement, a adopté, vendredi 28 mars, un projet de décret définissant les attributions et l’organisation du département de la communication, présenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Il s’agit du projet de décret n° 2.24.1143 visant à élargir les attributions du département de la communication pour englober de nouvelles missions portant sur l’élaboration de plans pour le développement de l’industrie des jeux vidéos, et le développement de mécanismes de vérification des faknews dans le domaine de la communication institutionnelle et publique.

Le texte vise également à mettre en place une structure organisationnelle moderne du département de la communication en mesure de s’adapter avec les développements enregistrés dans le domaine des médias et de la communication et être en phase avec les évolutions numériques du secteur.

Pour ce faire, il mettre en place les structures administratives capables d’assurer de manière efficace la mise en œuvre et le suivi des chantiers et projets du département, indique un communiqué du porte-parole du gouvernement.

La nouvelle restructuration comprend, outre le Secrétariat général et l’Inspection générale, trois nouvelles directions à savoir la Direction du développement de l’industrie des jeux vidéo et des systèmes d’information, la Direction des études et de la modernisation des médias, et la Direction de la communication et des relations avec les acteurs médiatiques, la Direction des ressources humaines et financières ayant conservé sa dénomination actuelle.