Le dessin de presse orphelin : Jean-Jacques Sempé tire son dernier trait [Par Belaïd Bouimid]

Quand un géant du dessin de presse tire sa révérence, on en parle avec grand respect. Ses planches sont vendues à des prix exorbitants et on perpétue son nom, à travers son œuvre et son vécu.

On ne naît pas caricaturiste, on le devient et l’existence vient après l’essence. Même si le baril est troqué contre une vignette d’une planche, d’un album du «Petit Nicolas», reporter dans la tête. Contrairement au célèbre Tintin d’Hergé qui, lui, prend le risque du voyage dans l’inconnu et subit les affres de la proximité.