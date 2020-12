Le dirham se déprécie face à l’euro et s’apprécie face au dollar

La monnaie nationale s’est dépréciée de 0,25% vis-à-vis de l’euro et s’est appréciée de 5,88% par rapport au dollar américain au 3ème trimestre de 2020, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Comparativement aux devises des principaux pays émergents, le dirham s’est apprécié de 11,20% par rapport à la livre turque, de 1,8% contre la livre sterling et de 3,33% face au yuan chinois, précise la Banque centrale dans son rapport sur la politique monétaire publié à l’issue de la dernière réunion trimestrielle de son conseil au titre de cette année. Le taux de change effectif s’est ainsi apprécié de 1,83% en terme nominal et de 3,65% en terme réel, relève la même source.

Lire aussi | Casa Transport lance les travaux de réalisation du projet de Busway



En ce qui concerne les transactions en devises, le volume moyen des opérations au comptant des banques avec la clientèle a connu des hausses de 12,8% à 21,9 milliards de DH pour les ventes et de 12,6% à 20,4 milliards de DH pour les achats. De même, les achats à terme ont augmenté de 27,8% à 10,3 milliards de DH et les ventes à terme se sont accrues de 2,6% à 2,7 milliards de DH.

Lire aussi | Tourisme : les détails de la stratégie de l’ONMT pour relancer la destination Fès-Meknès



Durant cette période, Bank Al-Maghrib n’a réalisé aucune opération d’achat ou de vente de devises avec les banques. Ainsi, la position nette de change des banques est ressortie à 3,7 milliards de DH à fin septembre, contre 5,2 milliards de DH à fin juin 2020.