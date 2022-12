Le FC Barcelone lorgne Azzeddine Ounahi [Vidéo]

Les Lions de l’Atlas ont en effet battu la Belgique, le Canada, l’Espagne et le Portugal pour se qualifier en demi-finales, où ils affronteront la France, le mercredi 14 décembre. Une parfaite symbiose s’est installée ere Ounahi et Sofyan Amrabat marquant un entrejeu fascinant des Onze national. Ses performances ont suscité l’intérêt de Barcelone. Les Blaugrana cherchent à recruter des milieux de terrain en janvier ou l’été prochain pour rivaliser avec Pablo Gavi et Pedri Gonzalez. La situation financière difficile du club catalan le contraint à rechercher des options à faible coût. Il n’a pas les moyens de s’offrir les services de Bernardo Silva et Ilkay Gundogan de Manchester City. Ils sont donc intéressés par la signature d’Ounahi, dont la valeur marchande actuelle est de 4 millions d’euros. Cette valeur augmentera certainement après ses performances impressionnantes à la Coupe du Monde de la FIFA, mais Barcelone voudra peut-être encore intervenir pour le faire signer. Ounahi, 22 ans, joue actuellement pour le club de Ligue 1 Angers SCO, qu’il a rejoint depuis l’US Avranches à l’été 2021. Il l’a aidé à terminer 14e du championnat la saison dernière, réalisant deux passes décisives et deux buts en 32 matchs. Cependant, Angers est actuellement en bas du classement de la Ligue 1. Le contrat d’Ounahi avec le club français expire en 2026. Le Barça serait ainsi une bonne option pour Ounahi.

L’ancien entraîneur du FC Barcelone Luis Enrique a exprimé son admiration pour Azzedine Ounahi après l’élimination de l’Espagne du huitième de finale de la Coupe du Monde par le Maroc. Bien qu’il ne se souvienne pas du nom du milieu de terrain, Enrique a déclaré : « J’ai été agréablement surpris par le n°8, désolé d’avoir oublié son nom. Oh mon Dieu, d’où vient ce mec ? Il joue incroyablement bien, ça m’a surpris, mais c’était le seul dont nous n’étions pas au courant. »

Azzedine Ounahi a joué 119 minutes pour le Maroc pour l’aider à battre l’Espagne aux tirs au but en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA le 6 décembre. Il a remporté sept duels et réalisé quatre tacles et une interception, tout en créant une grande occasion. Après le match, l’ancien entraîneur de l’Espagne et de Barcelone, analyse Mundo Deportivo.