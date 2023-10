Le FIRO investit dans la filière oléicole

Le Fonds d’Investissement de l’Oriental , vient de réaliser un investissement d’une dizaine de millions de dirhams dans la société Olive House qui opère dans les activités d’achats, de transformation et de conservation d’olives et d’autres fruits et légumes et de leur commercialisation. En pleine phase de croissance, Olive House qui a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires d’un peu moins de 100 millions de dirhams, envisage d’utiliser l’apport du FIRO dans l’extension des capacités de production de son unité industrielle basée à Taourirt, ainsi que ses moyens logistiques.

Quant au FIRO, quinze ans après sa création, Olive House devient sa douzième participation, notamment après l’extension de sa période d’investissement par ses actionnaires qui comptent Attijariwafa bank, Banque Centrale Populaire, Bank of Africa, Holmarcom, Crédit Agricole et la Région de l’Oriental. Un portefeuille qui évolue au sein d’une large palette de tickets, soit entre un million de dirhams (tel le centre d’appel Notoriety) et 20 millions de dirhams qui avaient été injectés en 2008 dans Microchoix, entreprise qui est partie en vrille depuis (actuellement en liquidation).

Rappelons, que la région de l’Oriental se caractérise par la culture de l’olivier qui connaît un accroissement important en termes de superficie, et ce, grâce à l’ambitieux programme d’extension et de développement de la filière oléicole mené dans le cadre du Plan Agricole Régional (PAR). La part de la production de la région de l’Oriental par rapport à la production oléicole nationale est estimée à 11%. La région de l’Oriental a connu également, la construction et l’équipement de plusieurs unités de trituration et de conserves d’olives. La région dispose ainsi au total, de plus de 80 unités de trituration modernes et semi-modernes, d’une capacité de valorisation estimée à un peu moins de 100.000 tonnes/an contre seulement 20.800 T/an en 2008.