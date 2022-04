Le Conseil de la Concurrence a été notifié d’un projet de concentration économique concernant l’acquisition par le fond d’investissement « SPE AIF I, LP » du contrôle conjoint du groupe Outsourcia aux côtés de Youssef Chraibi.

SPE AIF I, LP est un fonds d’investissement géré par la société d’investissement SPE Capital et spécialisée, entre autres, dans différents types d’investissement principalement dans les régions d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne. Le Conseil de la concurrence a publié un communiqué relatif à l’acquisition du contrôle conjoint du Groupe Outsourcia par SPE AIF I, LP et Youssef Chraibi un des fondateurs du Groupe Outsourcia.