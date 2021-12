Le fondateur de Medi1 nous a quittés

Pierre Casalta, fondateur et ex-directeur de Medi1 Radio, qu’il a dirigé pendant plus de 30 ans, mais également fondateur et ex-directeur de la chaîne de télévision Medi1TV, a rendu l’âme ce lundi 6 décembre 2021 en France à l’âge de 85 ans.

Journaliste d’origine corse et ayant officié à Radio Monte-Carlo, Pierre Casalta a fondé dans les années 80 la radio tangéroise Medi1 grâce à un partenariat liant le Maroc et la France.

En 2006, il a lancé la chaîne d’information Medi1 SAT qui deviendra plus tard Medi1 TV. C’est en 2010 qu’il quitte la direction du groupe médiatique de Tanger dont il a été l’un des artisans majeurs.