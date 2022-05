Le fonds Cap Mezzanine I cherche repreneur à sa part dans le réseau Marwa

Lire aussi | Mounir Trifess : « l’école doit jouer un rôle dans l’ascension sociale de la classe moyenne »

En effet, depuis quelques mois, Cap Mezzanine I cherche activement un repreneur de sa participation de près de 25% dans le capital du groupe fondé et créé par Karim Tazi. Une participation portée depuis 2010 et que son détenteur était censé la céder il y a déjà quelques années. Il faut dire, qu’avoir raté la fenêtre de 2016 où l’autre fonds d’investissement, à savoir Afric Invest, était sorti du capital de Folly Fashion, Cap Mezzanine I a préféré prolonger de quelques années sa période de détention dans l’espoir d’améliorer sa plus-value. Or, avec la survenance de la crise du Covid-19 et l’arrivée à maturité du réseau Marwa (dont la taille effleure aujourd’hui la centaine de points de vente), il a fallu prolonger encore plus sa présence au capital pour trouver repreneur à son actif.

Si la cession de ses 25% dans Folly Fashion intervient au cours des prochains mois, CDG Capital Private Equity pourrait fort bien liquider dès cette année Cap Mezzanine I et restituer ainsi à ses investisseurs, au moins une centaine de millions de dirhams additionnels après avoir déjà remboursé la totalité du capital (soit près de 350 millions de DH). Quant à l’autre participation résiduelle, à savoir Buzzichelli Maroc et qui est en liquidation judiciaire depuis près de quatre ans, elle est déjà totalement provisionnée dans les comptes Cap Mezzanine I.