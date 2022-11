Le Fonds Capital Venture réalise ses premiers investissements

Ce fonds d’investissement sponsorisé par Bank Of Africa, à travers sa nouvelle filiale BMCE Capital Investments, vient de solliciter sa maison-mère (pour l’instant, seul actionnaire aux côtés du gestionnaire et l’équipe de gestion) pour un apport de 24,7 millions de dirhams. Réalisée sous forme d’augmentation de capital, la première depuis sa création effective en août 2022, l’opération vise à rémunérer le gestionnaire BMCE Capital Investments au titre des premiers frais de gestion et des frais de création de ce véhicule dédié aux startups mais surtout, à financer les deux premières opérations de prise de participation.

Pour l’instant, rien ne filtre sur les deux premières cibles de ce fonds d’une taille relativement limitée, soit 50 millions de dirhams, mais selon des sources proches du nouveau gestionnaire d’OPCC (Organisme de Placement Collectif en Capital), il s’agit d’opérations dont l’instruction a démarré bien avant l’octroi de l’agrément OPCC par l’AMMC et qui viennent d’aboutir par la signature de pactes d’actionnaires avec les fondateurs.

Rappelons que bien avant la création de BMCE Capital Investments en 2020, le groupe BMCE Bank (actuellement Bank of Africa) avait été pionnier, au Maroc, dans les métiers du capital investissement dès 1999 à travers l’ex-filiale Capital Invest) avant d’en faire un pôle de métiers avec plusieurs fonds en gestion, dont certaines thématiques (en immobilier, en tourisme et en infrastructure) et d’autres classiques (Capital North Africa Venture I & II).

En 2012, et pour éviter les conflits d’intérêts de plus en plus pointés par les investisseurs et les clients de la banque commerciale du groupe, ce mastodonte financier présidé par Othman Benjelloun s’était résolu à sortir de ce métier en cédant, voire liquidant les sociétés de gestion préalablement créées. Dix ans après, le groupe rétropédale et s’aventure à nouveau sur le terrain du private equity. A suivre !