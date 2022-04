Le Fonds OPEP accorde un prêt de 100 millions de dollars au Maroc pour promouvoir l’inclusion financière et la transformation numérique

Le prêt du Fonds OPEP couvrira deux piliers principaux. Le premier vise à assurer l’inclusion financière en diversifiant les sources de financement et de paiement pour les particuliers ainsi que les TPME en tirant parti de la technologie et en soutenant des modèles de financement alternatifs et des infrastructures. Le deuxième objectif est de financer des réformes pour aider les entrepreneurs numériques et les TPME à exploiter les opportunités économiques, tout en favorisant l’inclusion économique des jeunes, des femmes et des diplômés.

Le Fonds de l’OPEP pour le développement international (OPEC Fund for International Development) a signé un accord de prêt de 100 millions de dollars avec le gouvernement du Maroc pour aider à construire un secteur financier inclusif dans le cadre d’efforts plus larges pour moderniser l’économie et soutenir la reprise post-Covid du Royaume.

Lire aussi | Économie informelle. Les pistes du gouvernement pour résorber le problème

Le directeur général du Fonds OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, a déclaré : « L’innovation inclusive est un facteur clé du développement durable. Ce prêt, qui met l’accent sur l’inclusion financière et numérique, contribuera à autonomiser les populations les plus vulnérables et les plus touchées telles que les jeunes, les femmes, les petites entreprises et les entrepreneurs et à soutenir la reprise économique durable à long terme du pays. »

Le Fonds OPEP travaille avec le Maroc depuis plus de quatre décennies et a engagé plus de 600 millions de dollars à ce jour, en particulier dans les secteurs de l’énergie, de la finance et des transports du pays. L’organisation travaille en coopération avec des partenaires des pays en développement et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier. Le Fonds OPEP a été créé par les pays membres de l’OPEP en 1976 avec un objectif distinct : stimuler le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations.

Lire aussi | Le britannique Altus Strategies obtient une licence d’exploitation pour le projet cuivre-argent d’Agdz