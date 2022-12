Le fonds Valoris Equity Fund injecte 47 millions de DH dans Cap Retail

On en sait un peu plus sur le deal de rachat du groupe Cap Retail par le management et le fonds d’investissement Valoris Equity Fund.

Quelques semaines après le feu vert du Conseil de la concurrence autorisant le changement de contrôle de ce groupe opérant dans la distribution de produits de prêt-à-porter, essentiellement de marques internationales exploitées en franchise au Maroc, l’ancien associé majoritaire, le tunisien Indigo accompagné de deux fonds d’investissement sortants, en l’occurrence EuroMena et Mediterrania Capital Partners, passent le relais à Amine Berrada l’actuel directeur général du groupe et de Valoris Equity Fund, structure récemment créée et gérée par le groupe Valoris, banque d’affaires indépendante bien connue de la place.