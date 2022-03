Le Forum du Dialogue Parlementaire des Sénats et Conseils Similaires d’Afrique, du Monde Arabe, d’Amérique Latine et des Caraïbes se tiendra les 4 et 5 mars à Rabat

La Chambre des Conseillers accueillera, vendredi et samedi prochains, les travaux du « Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud » des Sénats et conseils similaires d’Afrique, du Monde Arabe, d’Amérique latine et des Caraïbes.

Lire aussi | RSE. Bank Of Africa rejoint la communauté WEP

La Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc ambitionne, à travers sa présidence de la Ligue des Conseils de la Choura, des Sénats et des Conseils similaires d’Afrique et du Monde Arabe, à faire de cette instance parlementaire de dialogue entre les Sénats des pays du Sud un nouveau mécanisme en faveur de la consolidation des institutions de dialogue et des programmes de coopération parlementaire Sud/Sud et un espace d’exploration de nouvelles opportunités de coopération multidimensionnelle, selon une approche prônant un partenariat stratégique et solidaire, basé sur le rapprochement et l’action commune effective et efficace, ajoute la même source.

Les participants aux travaux de ce forum aborderont plusieurs questions ayant trait notamment au « Rôle des Sénats, des Conseils de la Choura et des conseils similaires dans la promotion de la coopération Sud-Sud », aux « Echanges commerciaux et économiques entre l’Afrique et le monde arabe, l’Amérique latine et les Caraïbes : réalité et perspectives », et à « l’équité climatique et sanitaire : Quel rôle jouent les Sénats des pays du Sud ? », note le communiqué.