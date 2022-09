Le français AKWEL se désengage de l’équipementier marocain Sinfa Câbles

Le repreneur qui a racheté les 214.550 actions Sinfa Câbles mises en vente par le groupe français coté à la Bourse de Paris, n’est autre que Ali Moamah, fondateur de cette PME, ainsi que d’autres acteurs industriels comme Sinfa Filtres (le leader marocain de fabrication de filtres pour automobiles et poids lourds). Une transaction qui permet à cet industriel bien connu dans le microcosme du secteur marocain automobile et le monde des affaires à Mohammedia, de reprendre le contrôle à 96% de Sinfa Câbles, alors que cet équipementier marocain est fortement monté dans la chaîne de valeur ces dernières années pour devenir un fournisseur de premier rang (OEM manufacturer), et que durant longtemps il ne faisait que la pièce de rechange d’origine (After Market) pour les constructeurs automobile (notamment PSA et RENAULT).

Lire aussi | Lancement du forum « Africa Business Days » à Dakhla

Rappelons, que le groupe Moamah se compose d’une dizaine de filiales et emploie plusieurs milliers de salariés. Quant à l’actionnaire sortant, le groupe familial indépendant Akwel, il s’agit d’un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique. Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie plus de 10.000 collaborateurs dans le monde et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 922,4 millions d’euros (plus de 10 milliards de DH).