Le français Euro Techno Com s’installe au Maroc

Le spécialiste de la distribution et l’intégration de matériels et accessoires de lignes de télécommunication et réseaux câblés vient de créer une filiale basée à Casablanca. Dénommée ETC Morocco Networks, cette première entité du groupe Euro Techno Com en Afrique compte se positionner sur le marché marocain des équipements télécoms, aussi bien pour le compte des opérateurs télécoms eux-mêmes, que pour les clients entreprises (notamment en solutions IP et de fibre optique).

Ce nouveau déploiement au sud de la Méditerranée porte la présence de ce groupe fondé en 1993 à une quinzaine de pays. Une croissance organique que ce dernier met en musique avec une nouvelle politique ambitieuse de croissance externe et qui s’est matérialisée en juillet 2020 par l’acquisition de Comtec, le leader britannique de la distribution des solutions télécoms à forte valeur ajoutée.

Pour l’instant, le tout nouveau directeur général délégué de ETC Morocco Networks, en l’occurrence Stephan Kemsissian, a pour principal chantier de constituer une équipe de technico-commerciaux et d’inaugurer un premier showroom établi en plein cœur de la capitale économique. Les principaux produits et solutions en lancement au Maroc seront ceux dédiés à l’équipement et à la maintenance de la boucle locale télécom.

Rappelons que le groupe Euro Techno Com revendique un chiffre d’affaires consolidé de plus de 500 millions de euros (soit plus de 5 milliards de DH). Après une reprise du contrôle de son capital par ses managers au lendemain de la sortie du fonds Bridgepoint Development Capital en 2015, cette ETI française a été rachetée à nouveau en 2019 par un autre fonds, en l’occurrence le géant américain Carlyle.