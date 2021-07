Le français Mabeo Industries se renforce au Maroc

Arrivé au Maroc en 2019 dans les cartons du constructeur automobile PSA dont il est un des principaux fournisseurs en équipements de protection individuelle d’hygiène et de sécurité, le français Mabeo Industries consolide sa présence dans notre pays.

En effet, ce numéro 3 français de la distribution professionnelle pour industrie vient de créer une nouvelle entité Maroc, sa deuxième filiale marocaine en l’occurrence. Dénommée Mabeo Industries International, cette structure basée à Tanger, compte s’attaquer aux industriels installés à la zone franche logistique du port Tanger Med et plus particulièrement, le cluster automobile constitué autour du constructeur Renault.

C’est dire qu’en deux ans seulement de présence au Maroc, Mabeo Industries entrevoit déjà tout le potentiel qu’offre le marché marocain où la part de l’industrie dans le PIB ne cesse de monter en puissance grâce au Plan d’Accélération Industrielle (qui a pris fin en 2020) et où le cluster automobile ne semble point vaciller à cause de la crise du Covid-19.

Mabeo Industries International compte s’appuyer à la fois sur la technicité de sa maison mère, sur sa connaissance des marchés Automobiles, sur ses capacités d’achats et son expertise supply chain pour atteindre dès 2022 un effectif d’une vingtaine de salariés et un portefeuille client assez important.

Spécialisé dans la distribution d’équipement de sécurité individuelle, ainsi que la fourniture industrielle technique (automatismes électriques, étanchéité, transfert de fluides…), le groupe français Mabéo Industries réalise un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros (plus de deux milliards de DH) et emploie quelques 650 collaborateurs à travers 35 agences commerciales et 4 plateformes logistiques. Mabeo Industries fait partie du Martin Belaysoud, une holding qui fédère quatre filiales et revendique un chiffre d’affaires consolidé de 720 millions d’euros (près de 8 milliards de DH).