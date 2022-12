Le français ONET Securité Telem veut s’attaquer à l’Afrique à partir du Maroc

Ce groupe spécialisé dans la sécurité et la sûreté privées vient d’ériger sa filiale marocaine en plateforme avancée de son développement en Afrique . Telem Maroc devra se lancer, dès 2023, dans la conquête du continent africain où la maison mère compte bien planter son étendard au-delà du marché marocain qui incarne aujourd’hui sa seule implantation en Afrique. En attendant la mise en place de l’organisation adéquate pour permettre à Telem Maroc de répliquer ailleurs en Afrique subsaharienne sa réussite sur le territoire marocain, le groupe familial dont la création remonte à 1960, a également doté sa filiale marocaine d’une augmentation de capital de 33 millions de DH. De quoi renforcer les fonds propres affaiblis par des pertes cumulées non négligeables.

Il faut dire que Telem Maroc a souffert financièrement en marge du Covid-19, avec une masse salariale qui a pesé sur un chiffre d’affaires qui a baissé à près de 23 MMAD en 2021, alors que les frais de structure et de présence dans cinq villes (Tanger, Rabat, Agadir, Marrakech et Fès) ont fini par peser sur les résultats. Rappelons que Telem Maroc offre aussi des prestations de sécurité électronique assez avancées, notamment destinées à des clients exigeants comme l’ONDA, les banques, les opérateurs télécoms ou ST Microelectronics (un des clients de la première heure au Maroc). Quant à la maison mère, son chiffre d’affaires consolidé frôle les 2 milliards d’euros (plus de 20 milliards de DH) dont 15% à l’international réparti sur huit pays étrangers (dont le Maroc, le seul pays africain pour l’instant).