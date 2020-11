Le français Tecma Global Solutions s’installe à Tanger Med

La PME française Tecma Global Solutions, spécialisée dans l’ingénierie et la fabrication de moules pour l’industrie automobile, s’est implantée dans la plateforme industrielle Tanger Med, avec en ligne de mire l’export et le marché marocain.

La plateforme industrielle Tanger Med continue d’attirer les équipementiers automobiles. L’un des derniers en date est l’entreprise française Tecma Global Solutions qui va y produire des moules d’injection plastique à usage automobile semi-finis ou finis à base d’aciers. La nouvelle unité industrielle de la PME sarthoise s’étend sur une superficie de 2.500 m2. Destinés à l’export et à la vente aux entreprises marocaines installées dans les différentes zones d’activités du Maroc, cette nouvelle installation permettra à Tecma Global Solutions de réduire les délais et coûts de livraison et d’être stratégiquement positionnés pour répondre aux besoins des clients en temps réel. L’entreprise offre également des services de rénovation des immobilisations actuelles des industriels par la remise en l’état des équipements en actif (réparation, maintenance, étalonnage,..).

Cette implantation au Maroc a coïncidé avec le changement de main de propriétaire de l’équipementier français. Tecma Global Solutions vient en effet d’être cédée par Bertrand Velot, qui l’a fondé en 2010, à Charles-Henri Bureau, ancien président de la filiale Asie du groupe Plastic Omnium. Basée à Moncé-en-Belin, près du Mans en France, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros. La PME compte également deux autres implantations à Oyonnax (France) et Tychy (Pologne).

