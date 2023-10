Le GCAM signe des conventions de partenariat avec 4 associations professionnelles

L’AZIANE (Association de la Zone Industrielle d’Ain Sebaâ Hay Mohammadi) : Créée en 2016, joue un rôle essentiel en tant que représentant des acteurs économiques de la plus ancienne zone industrielle du Maroc. Cette zone a célébré son centenaire en 2020 et contribue de manière significative à la production industrielle nationale, employant 42 % de la main-d’œuvre de la région du Grand Casablanca-Settat.

L’AMMG (Association Marocaine du Médicament Générique) : Fondée en 2010, l’AMMG représente les fabricants de produits pharmaceutiques génériques. Ce secteur occupe une place centrale dans la souveraineté sanitaire du Maroc et dans l’approvisionnement en médicaments. L’industrie des médicaments génériques représente plus du tiers du marché pharmaceutique national en termes de volume et de valeur, avec un chiffre d’affaires global de plus de 15 milliards de DH.

L’APIC (Association Professionnelle des Industries Céramiques) : Établie il y a plus de 25 ans, l’APIC réunit la quasi-totalité des industriels du secteur céramique, qui produisent annuellement 100 millions de mètres carrés. L’industrie céramique marocaine se classe parmi les 21 premiers producteurs mondiaux, répondant largement à la demande locale et générant un chiffre d’affaires annuel dépassant les 3,5 milliards de DH. L’APIC s’engage à soutenir la production nationale de céramique pour accroître sa compétitivité.

La FNS (Fédération Nationale de la Santé) : La FNS, créée il y a plus de deux ans, a réussi à rassembler l’ensemble des filières de la santé, qu’il s’agisse de l’industrie pharmaceutique, des dispositifs médicaux, des cliniques, des laboratoires de biologie médicale ou des grossistes. Elle représente un acteur économique de premier plan en termes de création de valeur ajoutée, d’emplois et d’investissements.

Ces conventions de partenariat permettront aux membres de ces associations, ainsi qu’à leurs employés, de bénéficier d’offres de financement spécifiques adaptées à leurs besoins, assorties de conditions tarifaires avantageuses sur les produits de financement et les services bancaires proposés par le Groupe Crédit Agricole du Maroc. Cette initiative reflète l’engagement résolu du GCAM envers le développement du tissu économique du Maroc et son soutien à l’ensemble des entreprises opérant dans ces secteurs.