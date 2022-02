Le géant américain Driscolls lorgne Dakhla pour les myrtilles

Un tel objectif fait partie des priorités du géant californien pour les deux prochaines années au Maroc, sachant que la région de Dakhla offre un avantage indéniable de précocité pour les maraîchers pouvant être commercialisés sur le marché, 2 à 3 semaines avant celles cultivées dans les autres régions et cela, grâce à des conditions climatiques des plus favorables.

L’américain Driscolls, poursuit ses investissements au Maroc. En effet, le leader mondial de la production et la valorisation des fruits rouges qui avait posé son baluchon au Maroc il y a un peu moins d’une dizaine d’années et notamment, à la région de Moulay Bousselham qui concentre l’essentiel de la production marocaine, convoite la région de Dakhla pour y développer la production de Myrtille.

Pour l’instant, rien ne filtre sur le plan de déploiement du groupe Driscolls dans la capitale de la région de Dakhla-Oued Eddahab, mais selon des sources proches du dossier, celui qui compte déjà deux stations de conditionnement entre Moulay Bousselham et Agadir (d’une superficie totale de plus de 5000 m²), va opérer en collaboration avec des exploitants agricoles locaux dans le cadre de contrat de coopération verticale, où les producteurs s’approvisionnent de plants issus des pépinières et laboratoires horticoles du partenaire commercial et technique, alors que ce dernier s’engage à acheter l’essentiel de la production, ce qui réduit le risque d’écoulement de la récolte pour le producteur.

Quant au potentiel de la région, il est estimé pour un premier temps, à 5.000 ha, qui correspond au nouveau périmètre irrigué à partir du dessalement de l’eau de mer qui sera opérationnel bientôt, au lendemain de l’entrée en service de l’usine de dessalement destinée à l’irrigation et alimentée par un parc éolien, dont la construction a été déjà adjugée en fin 2019.