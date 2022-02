Le géant autrichien Mondi étend ses activités au Maroc

Lire aussi | France. Les réservations vers le Maroc redémarrent en trombe !

Doté d’une enveloppe d’investissement de plus de 50 millions de dirhams, ce projet vise aussi à améliorer les standards de production de Pap Sac Maghreb que le groupe autrichien avait acquise en 2001 (alors que les fondateurs marocains sont restés minoritaires à près de 20% du capital). Il faut dire, que l’unité industrielle casablancaise du groupe Mondi dessert non seulement le marché marocain, mais également les marchés de l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest.

En 2016, Pap Sac Maghreb avait même opéré un premier investissement en dehors du Maroc en créant une filiale en Côte d’Ivoire, dénommée Mondi La Sacherie Moderne Abidjan (MSMA). Ce qui traduit la volonté de la maison mère cotée à la bourse de Londres de faire du Maroc une tête de pont pour ses opérations africaines.

Lire aussi | Créances CNSS. Prolongation des délais pour le bénéfice des remises des majorations

Rappelons, que le groupe Mondi emploie près de 26 000 personnes dans le monde, opérant dans plus de 30 pays dont le Maroc, l’Égypte et la Côte d’ivoire. En 2020, le groupe dont l’aventure est partie en 1967 de l’Afrique du Sud (avant de changer de siège) a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de près de 7 milliards d’euros (près de 75 milliards de dirhams) et une marge opérationnelle avant amortissement et dépréciations de plus de 20%.