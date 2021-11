Le géant chinois NORINCO s’implante au Maroc

Le géant chinois Norinco (China North Industries Corporation), prend pied au Maroc. Ce groupe public multi-métiers connu pour être un des premiers acteurs de l’industrie de l’armement au monde, vient de créer une filiale basée à Rabat.

Une présence qui s’explique par la mise en œuvre progressive du projet de solution de mobilité durable lancé par EMOB en 2019 et dont la mise en orbite a été retardée à cause de la crise du Covid-19. Il faut dire, que cette entité détenue par le groupe industriel Imperium Holding (détenu par la famille El Baroudi) et qui commercialise au Maroc les motos électriques de marque Yadea (spécialiste français de la conception des engins électriques contrôlé par Norinco), envisage une montée en puissance à partir de 2022 à travers un vaste programme de déploiement en dehors de Marrakech, qui abrite aujourd’hui le premier show-room.

Un programme qui sera en grande partie financé par l’augmentation de capital récemment effectuée et entièrement souscrite par le troisième partenaire du projet d’EMOB, à savoir l’assureur Allianz Maroc qui en détient, désormais, le tiers du capital. Ce qui explique l’implantation effective de Norinco au Maroc depuis peu. Mais selon de sources proches de ce groupe créé en 1980 à Pékin, ce dernier vise à déployer à moyen terme d’autres activités au Maroc.

Pour l’instant, rien ne filtre sur les intentions réelles à court terme du groupe chinois qui emploie plus de 200.000 personnes à travers le monde et réalise un chiffre d’affaires mondial de plus de 70 milliards de dollars (plus de 600 milliards de DH), mais l’appétit industriel de Norinco pour l’Afrique ne date pas d’hier. En 2018 (année également des premières gestations du projet EMOB), le groupe avait lancé en Guinée une usine de production d’explosifs et de détonateurs d’une capacité de 6.000 tonnes.