Le gouvernement annonce la réouverture de l’espace aérien à partir du 7 Février

Le gouvernement a décidé de rouvrir l’espace aérien pour les vols à destination et en provenance du Royaume du Maroc, à partir du 7 février.

Après environ deux mois de fermeture des frontières aériennes pour les vols à destination du Maroc, le gouvernement vient d’annoncer, via un communiqué de presse, ce soir la réouverture de ces dernières et ce à partir du 7 Février. Cette décision concerne à la fois les vols à destinations et en provenance du Maroc.