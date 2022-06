Le gouvernement approuve l’augmentation du montant des prix attribués au Festival National de Théâtre

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence de M. Aziz Akhannouch, Chef du Gouvernement, a approuvé le projet de décret n° 2.22.23 modifiant le décret n° 2.16.211 du 17 chaâbane 1437 (24 mai 2016) relatif à l’organisation du Prix national du théâtre.

Présenté par Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville au nom de Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce projet de décret vient en application du programme sectoriel du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication portant sur le soutien du théâtre et la mise à l’honneur des créateurs et de la créativité, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.