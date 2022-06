Le gouvernement ouvre des crédits supplémentaires afin de maintenir le prix de vente du gaz Butane et du sucre

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a adopté le projet de décret n°2.22.410 portant ouverture de crédits supplémentaires de 16 milliards de dirhams au profit du budget de fonctionnement-charges communes, afin de poursuivre la politique du gouvernement visant à protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

Présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ce décret vise à accompagner la dynamique du marché mondial des produits subventionnés durant les cinq premiers mois de cette année, marqués par d’importantes pressions et transformations en raison de la relance économique post-coronavirus et des répercussions des tensions géostratégiques dans certaines régions du monde, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.