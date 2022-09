Le groupe Abdelmoula avance ses pions dans la nutrition animale

Doté d’une enveloppe d’investissement de plusieurs dizaines de millions de dirhams, ce projet devra permettre à cette filiale du Groupe Abdelmoula d’augmenter significativement sa capacité de production des aliments composés et des premix (actuellement de plus de 360.000 tonnes /an). Des spécialités qui représentent le gros des revenus actuellement de cette PME qui accompagne des milliers d’éleveurs dans la nutrition de leurs cheptels et troupeaux, notamment pour les ruminants et les chevaux.

Il faut dire que le secteur de la nutrition animale est en fort développement au Maroc, dans le sillage de l’augmentation de la consommation de viandes par habitant (où le pays est encore très en retard par rapport à des pays comparables, notamment en viandes rouges). Ce qui pousse les acteurs à accroître et renouveler leur outil de production.

Rappelons que le Groupe Abdelmoula est un groupe agro-industriel implanté dans plusieurs régions du Maroc et se compose de plusieurs filiales (outre Sofalim) dont ZITOUNWAZIT, entité spécialisée dans l’agriculture et la production de l’huile d’olive, Maroc Dinde, qui opère dans l’élevage et l’engraissement de la dinde de chair, SUDINDE, acteur dans l’accouvage et la production des dindonneaux d’un jour, DAWAJINE Soualem, qui opère dans l’élevage et l’engraissement des poulets de chair et, enfin, Nature Lait connu pour l’élevage des vaches laitières, la production du lait et la commercialisation de veaux. Avec un effectif de 1.200 personnes et un chiffre d’affaires consolidé de plus de deux milliards de dirhams, le groupe détenu par la famille Abdelmoula fait partie du top 15 des acteurs marocains de l’agrobusiness.