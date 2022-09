Le groupe Aluminium du Maroc se met à l’énergie verte

Le groupe spécialisé dans le profilé aluminium et l’ingénierie des façades s’apprête à lancer la construction d’une ferme solaire d’une capacité de 2 MW sur son site de production de Tanger.

Estimée à un coût de plus de 14 millions de dirhams, cette future installation permettra au groupe coté à la Bourse de Casablanca d’économiser plus de 3 millions de dirhams par an sur sa facture d’électricité.