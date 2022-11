Le groupe Belfkih lance une nouvelle usine à Témara

Les héritiers de feu Abdelaziz Meziane Belfkih, ancien conseiller du Roi Hassan II, s’apprêtent à lancer la construction d’une unité de pré-traitement, thermolaquage et finition sur acier et aluminium. Dans l’attente de la validation des études d’impact environnemental par les autorités locales de la préfecture de Skhirat-Temara, le projet porté par la société Solar Wind Technologies nécessitera un investissement de plusieurs dizaines de millions de dirhams hors foncier déjà acquis par la société depuis plusieurs années.

Ce nouveau projet présente de fortes synergies commerciales et industrielles avec l’autre société du clan Meziane Belfkih, à savoir Galvamed qui opère sur son site de la nouvelle zone industrielle d’Oued Ykem-Skhirat dans le domaine de la galvanisation à chaud et revendique la plus grande cuve de galvanisation sur le territoire national.

Il faut dire que le thermolaquage est une technique de traitement de surface de métaux, notamment l’acier et l’aluminium de plus en plus utilisée dans la construction, mais également dans les composants industriels. Les revêtements thermolaqués sont plus esthétiques et ont une durée de vie plus longue (en améliorant la résistance à la corrosion).

A son entrée en service prévue en début 2024, Solar Wind Technologies aura à en découdre avec quelques acteurs déjà présents sur le territoire national dont Alpha Group, un opérateur basé à Had Soualem près de Casablanca ou encore Galvacier, la filiale de Delta Holding.

Rappelons que le groupe Meziane Belfkih est également présent dans la distribution télécoms (notamment en partenariat avec Inwi), à travers Gocom et dans l’immobilier.