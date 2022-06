Le groupe Bennani se lance dans le chocolat

Le prince marocain du supermarché s’attaque à l’industrie alimentaire. En effet, Best Financière, la holding de tête du groupe Label’Vie s’apprête à lancer un nouveau projet d’une unité industrielle spécialisée dans le chocolat de moyenne gamme.

Avec un investissement de plus de 200 millions de dirhams, la nouvelle unité devra servir non seulement la centaine de supermarchés et hypermarchés détenus et exploités par Retail Holding (le bras armé du groupe dans la distribution alimentaire), mais également le marché marocain où l’importation demeure largement prédominante, notamment sur le segment moyen et haut de gamme.