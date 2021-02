Le groupe Best Financière entre au capital de la société IPV Santé Animale

Le groupe Best Financière, actionnaire principal du groupe Label’Vie, entre au capital de la société IPV Santé Animale. Les détails.

Le groupe Best Financière élargit son périmètre d’activité. L’actionnaire principal du groupe Label’ Vie vient, en effet, d’entrer au capital de la société IPV Santé Animale, leader historique dans la distribution de produits vétérinaires. On apprend que cette dernière a été accompagnée dans cette opération par la banque d’affaires Red Med Finance en tant que Conseil financier et le cabinet Allen & Overy en tant que Conseil juridique.

Selon les deux partenaires, cette opération stratégique vise à permettre au groupe IPV de renforcer ses capacités financières et opérationnelles et aussi de démarrer l’activité de production à travers le laboratoire vétérinaire agréé Inive Pharma. Ce partenariat permettra aussi à IPV Santé Animale de consolider son positionnement sur son marché. Force est de noter que les détails de cette opération n’ont pas été rendus publics par les deux parties.

