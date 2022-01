Brico Déco accélère le développement de son réseau

Le groupe Bexel décide d’étendre son réseau. Trois ans après l’inauguration de son deuxième point de vente situé à Marina Casablanca, le groupe de distribution de produits de bricolage et de décoration s’apprête à inaugurer un troisième magasin.

Ce nouvel investissement qui devra mobiliser plus de 25 millions de dirhams, vise à renforcer la capillarité de son enseigne Brico Déco dans la capitale économique, où les enseignes de bricolage se développent de plus en plus. Situé au quartier Oasis, ce nouveau point de vente devra permettre au groupe BEXEL de dépasser à terme la barre de cent millions de dirhams en chiffre dès 2024, soit dès la deuxième année pleine d’activité contre près de 70 millions de dirhams aujourd’hui.