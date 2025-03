Le groupe émirati e& soutient l’alliance stratégique entre Maroc Telecom et Inwi

À la suite de l’alliance stratégique entre Maroc Telecom et Inwi, visant à renforcer les infrastructures numériques et à développer le réseau 5G au Maroc, le groupe émirati e& (ex-Etisalat), maison mère de Maroc Telecom, a exprimé sa position face à ce partenariat.

Dans une déclaration à presse concernant ce partenariat, Son Excellence Jassim Mohammed Bouataba Al Zaabi, Président du Groupe e&, a déclaré : «la coopération stratégique entre Maroc Telecom et Wana «Inwi», ainsi que la coopération future et les investissements conjoints dans les domaines de l’infrastructure de fibre optique et des réseaux 5G, représente une évolution positive vers une plus grande stabilité dans le secteur des télécommunications au Maroc, renforçant la position du secteur en tant que destination d’investissement attractive et soulignant les efforts du Maroc pour créer un environnement concurrentiel équilibré qui gagne la confiance des investisseurs».

Lire aussi | 5G: Maroc Telecom et Inwi annoncent un partenariat stratégique

Il a ajouté par ailleurs que le groupe e& réaffirme son engagement à long terme envers le Maroc, en mettant en avant le respect des réglementations comme une priorité morale. Il salue les initiatives du gouvernement pour développer le secteur des télécommunications et exprime sa volonté de renforcer la coopération avec les parties concernées. Les investissements du groupe se concentrent sur l’expansion des infrastructures numériques, l’inclusion numérique et le soutien aux secteurs économiques à travers les avancées technologiques, tout en favorisant un développement durable basé sur la collaboration entre secteurs public et privé.

Lire aussi | AGR recommande le titre Maroc Telecom, un important potentiel sur neuf mois

Quant à Hatem Dowidar, CEO du groupe e&, il a déclaré : «nous sommes ravis d’assister à une nouvelle ère de stabilité sur le marché marocain, avec un environnement réglementaire plus équilibré, ce qui renforce encore notre confiance dans le secteur marocain des télécommunications. Le Maroc a toujours été un marché important pour e& Group, tandis que nous explorons les opportunités de croissance et d’innovation dans le secteur des télécommunications et de la technologie numérique».

Et de poursuivre : «à présent, compte tenu des perspectives claires du marché, nous sommes encore plus déterminés à continuer nos investissements dans l’infrastructure de fibre optique et les réseaux 5G pour améliorer l’infrastructure numérique, accompagner la digitalisation des services gouvernementaux, offrir des solutions intelligentes qui répondent aux besoins des particuliers et des entreprises, et soutenir la compétitivité du marché marocain dans la région».

Lire aussi | Benchaaboun nouveau président du directoire de Maroc Telecom

M. Dowidar a par ailleurs souligné que la coopération stratégique entre Maroc Telecom et WANA (Inwi) reflète une forte maturité institutionnelle et un partenariat fondé sur le respect des lois et de l’intérêt public. Il met en avant l’engagement du groupe à renforcer la stabilité de l’environnement d’investissement au Maroc, en développant des infrastructures, en construisant un modèle numérique intégré et en soutenant la transformation numérique du Royaume. Les futurs investissements se concentreront sur l’amélioration de l’expérience client, des services numériques et de l’économie numérique, en cohérence avec une vision à long terme pour ce marché stratégique.

Rappelons qu’un communiqué conjoint des deux sociétés explique que le Conseil de surveillance de Maroc Telecom et le Conseil d’administration d’Inwi ont approuvé la signature de cette convention qui s’inscrit dans la dynamique numérique du Royaume et répond à ses ambitions de fournir des services de télécommunications à haut débit.