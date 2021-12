Le groupe Hippone accroit ses investissements dans la logistique

Lire aussi | Dolidol décroche un financement de 20 millions d’euros de l’IFC et de Proparco

Porté par la branche logistique du groupe Hippone (groupe de la famille Belhaj), ce nouveau projet devra améliorer l’offre en immobilier logistique dans une ville comme Casablanca qui en a vraiment besoin, au moment où les industriels et logisticiens souhaitent de plus en plus ne plus alourdir leurs bilans en investissant eux-mêmes dans le foncier.

Rappelons, qu’outre la logistique et l’agriculture où il est présent dans l’agrumiculture, le groupe Hippone est également présent dans l’immobilier à travers Hippone Immo, dont les principaux projets en cours, se trouvent dans la région de l’Oriental.