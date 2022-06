Le groupe KAES boucle le closing de l’acquisition de 50% de Jorf Fertilizers Company III

Koch Ag & Energy Solutions (KAES), fournisseur mondial de solutions à valeur ajoutée pour les marchés de l’agriculture, de l’énergie et de la chimie, et le groupe OCP, leader mondial du marché des phosphates et des engrais, ont annoncé la finalisation de l’acquisition rendue publique le 2 mars 2022.

Le groupe KAES, à travers une filiale, a acquis une participation de 50 % dans le capital de Jorf Fertilizers Company III (JFC III) auprès d’OCP, créant ainsi une Joint-Venture détenue à parts égales par les deux sociétés. Notons que la transaction a été finalisée le 30 juin 2022. Force est de souligner que JFC III possède et exploite une unité de production intégrée de premier plan avec une capacité de production annuelle allant jusqu’à 1,1 million de tonnes métriques d’engrais phosphatés. Il faut dire que l’acquisition par KAES d’une participation de 50 % de JFC III constitue une étape clé dans la croissance de l’entreprise. On apprend que cette Joint-Venture s’appuiera sur le réseau de clients et les capacités logistiques de OCP et KAES pour étendre davantage l’offre d’engrais phosphatés dans le monde.