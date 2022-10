Le groupe Magriser amorce sa vitesse de croisière

Il s’agit d’une unité de production, implantée au sein de la zone industrielle d’Ain Johra dans la région de Rabat, et qui s’étend sur une superficie totale de 6.480 m2. Spécialisée dans la fabrication de tuyaux de goutte-à-goutte pour l’irrigation, avec des machines de dernière génération, l’usine emploie actuellement une quarantaine de collaborateurs. Sa capacité de production actuelle est de 20 millions de mètre par an. Toutefois, le top management précise qu’une fois qu’elle sera pleinement opérationnelle, elle sera dotée d’une capacité de production de 100 millions de mètres par an et permettra aussi de dynamiser l’emploi dans la région de Rabat-Sale-Kenitra avec 140 collaborateurs. « C’est la première unité de production du groupe Magriser. C’est une étape importante parce que cette usine nous permet de renforcer notre position de leader sur les marchés local et africain en intégrant l’ensemble des maillons de la chaine de valeur, de la production à l’installation. Autrefois, nous faisions de la distribution et un peu d’installation. Aujourd’hui, l’entreprise commence à produire elle-même et opérer ainsi une montée en puissance », assure Simohamed Azzouz, directeur général de Magriser. Il poursuit en faisant remarquer que la pandémie du Covid-19 a montré les revers de la dépendance logistique vis-à-vis de l’étranger avec des ruptures de la chaîne de logistique internationale.

L’entreprise, créée il y a 35 ans, voit grand pour l’avenir. Dans le cadre de sa stratégie d’expansion, le groupe Magriser, précurseur dans le secteur de la micro-irrigation au Maroc, a en effet inauguré, le 18 octobre 2022, sa nouvelle usine. Cet investissement permet au groupe d’opérer sa montée en puissance, et renforcer ainsi son positionnement de leader sur les marchés local et africain .

« Cela a engendré de nombreux problèmes d’autant plus que dans l’agriculture, secteur dans lequel nous opérons, le client doit recevoir son équipement à un moment précis afin d’irriguer sa culture à temps. S’il ne le fait pas, il est évident que cela met en danger sa culture. Donc, grâce à cette usine, nous allons moins dépendre de l’étranger », explique-t-il. Le DG de Magriser évoque également l’ambition de l’entreprise de développer sa propre marque, et des produits spécifiques à son marché. Cette montée en puissance s’accompagne ainsi d’investissements conséquents. Notons que cette usine, dotée d’un laboratoire, a nécessité une enveloppe de 25 millions de DH. Et, une extension est d’ores et déjà prévue avec un investissement de 15 millions de DH. « Nous mobilisons ainsi au total pas moins de 40 millions de DH dans ce projet. L’objectif est de parvenir à remplacer 20% de nos importations par de la production locale d’ici 2025. Nous en sommes déjà à 4% en termes de substitution », détaille Simohamed Azzouz. Rappelons que ces dernières années, outre son activité historique de distribution de matériel de micro-irrigation, le groupe Magriser a aussi diversifié sa palette de produits en introduisant les systèmes de pompage solaire. L’entreprise a de même complété son offre de solutions en proposant des activités de conseil et d’installation de systèmes complets de micro-irrigation. Il faut dire qu’avec la multiplication de ses investissements, Magriser ne vise pas que le marché marocain. L’Afrique francophone est aussi dans sa ligne de mire. Dans ce sens, le groupe a déjà créé Magriser Africa, son porte-étendard sur le continent. Le top management confie, dans ce sens, que l’entreprise est déjà bien implantée en Afrique de l’Ouest. « Notre objectif est d’avoir une grande partie de notre chiffre d’affaires en provenance d’Afrique subsaharienne. Nous visons la Mauritanie et le Sénégal principalement pour le moment, puisque ce sont des pays qui ressemblent au Maroc sur plusieurs plans, notamment en termes de climat. Comme vous le savez, avec le stress hydrique que subit le Maroc aujourd’hui, il y aura une allocation des ressources en eau différente. Donc, dans les prochaines années, je pense que les cultures maraîchères vont commencer à être produites en Afrique subsaharienne », explique Azzouz.

Avec Magriser Africa, qui dispose d’un grand entrepôt au Sénégal et d’une équipe technique surplace, il va sans dire que le groupe marocain a de quoi mener à bien ses activités en Afrique subsaharienne. Rappelons que l’entreprise est épaulée par le fonds d’investissement français Amethis, très présent sur le continent africain. D’ailleurs, Simohamed Azzouz confie que Magriser se voit aujourd’hui comme une entreprise panafricaine. L’objectif à court et moyen terme du groupe marocain est de réaliser 30% de son chiffre d’affaires en Afrique subsaharienne d’ici 2025. « Nous avons bien démarré au Sénégal et en Mauritanie. Donc, nous sommes très satisfaits. Je pense qu’il y a un réveil de l’agriculture africaine qui est en train de s’opérer. Nous le constatons depuis 3 ans, avec de plus en plus d’opérateurs économiques africains qui investissent dans des terrains pour faire de la culture maraichère, et qui nous contacte pour les accompagner dans la mise en place de systèmes d’irrigation. Et, nous sommes contents de le faire, comme nous l’avons fait avec l’agriculture marocaine au début. L’irrigation est dans notre ADN », conclut le DG de Magriser.

Des partenariats exclusifs avec les plus grands fabricants mondiaux



Fondé en 1987, le groupe Magriser a été précurseur dans le secteur de la micro-irrigation au Maroc en introduisant cette technologie d’économie d’eau au Royaume. Magriser est la première société à se lancer dans le secteur de la micro-irrigation au Maroc. Aujourd’hui, l’entreprise offre une gamme complète de matériel de micro-irrigation. Selon le groupe, 100 millions de m3 d’eau sont économisés chaque année grâce aux systèmes d’irrigation qu’il a installés. Au fil des années, Magriser a noué des partenariats et des collaborations exclusives avec les plus grands fabricants mondiaux, tels que AZUD, SOAPLAST, SOLMAX.