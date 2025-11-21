Le groupe marocain Heliconia vise grand en Afrique

The Helicopter Company (THC), propriété du Public Investment Fund (PIF) d’Arabie saoudite, a acquis 76% du capital d’Heliconia, un opérateur de services aéronautiques en Afrique. Fondée au Maroc, Heliconia dispose d’une présence étendue en Afrique du Nord et de l’Ouest, notamment dans les services offshores.

Le secteur aéronautique africain vient de franchir un tournant majeur. La société Helicopter Co., détenue par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, a acquis une participation majoritaire de 76 % dans Heliconia, l’un des principaux opérateurs de services aériens à voilure tournante d’Afrique. L’accord, qui a été signé lors du Salon aéronautique de Dubaï, offre l’opportunité d’explorer de nouveaux marchés, de participer aux évolutions du secteur et de nouer des partenariats à travers le continent, selon un communiqué de presse.

Basée en Arabie saoudite, The Helicopter and Jet Company s’est imposé ces dernières années comme un acteur régional de référence dans le transport aérien civil, médical, touristique et industriel. Son portefeuille comprend la maintenance aéronautique, la gestion de flotte et des services techniques à haute valeur ajoutée. Avec cette acquisition, le groupe saoudien compte étendre son empreinte sur le continent africain, en capitalisant sur la position stratégique du Maroc comme porte d’entrée vers l’Afrique du Nord et de l’Ouest. Du côté marocain, Heliconia Africa Development SAS joue un rôle de pilotage stratégique. Basée à Casablanca, elle coordonne les activités du groupe Heliconia sur le continent, assurant la planification et la représentation commerciale.

Lire aussi | Airbus va livrer 10 hélicoptères H225M au Maroc et y installer un centre de maintenance

Quant à Heliconia Aero Solutions SARL, elle est le bras opérationnel du groupe: cette société marocaine se consacre aux opérations héliportées, à la maintenance et aux services aériens techniques, intervenant notamment dans le transport de passagers, les missions d’inspection, le soutien logistique et les évacuations sanitaires. Arnaud Martinez, PDG de THC, a déclaré: «Cette acquisition permettra à THC de s’étendre en Afrique du Nord et de l’Ouest, de donner un coup d’accélérateur à notre entrée dans le secteur offshore et de renforcer encore notre position de catalyseur pour la création de l’empreinte mondiale de l’aviation générale de l’Arabie saoudite».

Il a ajouté: «L’engagement commun avec Heliconia à fournir des services de qualité et à respecter les normes de sécurité les plus strictes souligne l’importance de ce partenariat pour les deux parties. THC bénéficiera de l’expertise d’Heliconia dans les services offshores en Afrique, et Heliconia aura ainsi accès à la proposition de valeur stratégique et aux perspectives de croissance prometteuses de THC».

Heliconia, un pionnier discret mais essentiel

Si Heliconia demeure relativement discrète sur la scène publique, son rôle stratégique dans plusieurs secteurs africains est indéniable. Dans l’offshore pétrolier et gazier, notamment au large de la Mauritanie, du Sénégal ou du Golfe de Guinée, la société assure le transport de personnel, le support aux plateformes et les missions critiques pour les majors énergétiques. Le groupe marocain a également développé une expertise reconnue dans le transport médical urgent, un domaine où la rapidité et la fiabilité sont vitales. En Afrique, où les distances, la géographie et les infrastructures terrestres compliquent les interventions, ce type de service est devenu incontournable. Depuis Marrakech, le groupe est présent en Tunisie, au Mali, au Sénégal ou encore en Mauritanie.

Lire aussi | Benslimane accueille un centre de maintenance des C-130 et F-16

« En mettant la main sur 76 % d’Heliconia, THC gagne un accès direct à un marché africain à très fort potentiel. Le continent connaît une croissance rapide de la demande aérienne dans plusieurs segments: exploitation minière et énergétique, projets d’infrastructures, opérations humanitaires, logistique pour zones isolées, sécurité et surveillance aérienne, tourisme haut de gamme. », nous confie une de nos sources chez Heliconia.

Et d’ajouter: «Au-delà de l’aspect financier, cette acquisition témoigne d’une volonté de structuration du secteur aérien spécialisé au Maroc. Elle pourrait générer des retombées positives sur la formation, l’emploi et la modernisation des infrastructures. Elle marque une nouvelle étape dans l’ouverture du ciel marocain à des opérateurs internationaux dotés d’une expertise reconnue, et contribuera à inscrire le Royaume dans la dynamique d’intégration régionale du transport aérien».

Sénégal, un point d’ancrage stratégique pour Heliconia

Le Sénégal s’impose désormais comme l’un des pivots majeurs du développement d’Heliconia en Afrique de l’Ouest. Il y a deux ans, le groupe inaugurait sa base opérationnelle à l’aéroport international de Dakar, une implantation pensée pour accompagner la montée en puissance du bassin « MSGBC » — Mauritanie, Sénégal, Guinée-Bissau, Gambie et Guinée Conakry. Cette région, transformée en nouvelle frontière pétrolière et gazière grâce aux découvertes réalisées par Cairn Energy et Kosmos Energy, attire aujourd’hui de nouveaux opérateurs et génère des besoins croissants en services héliportés spécialisés. Dans ce contexte, Heliconia Sénégal bénéficie d’un environnement propice à l’expansion de son activité, qu’il s’agisse du transport offshore, de missions techniques ou d’un futur maillage régional plus ambitieux.

Lire aussi | Officiel. La livraison des Apache AH-64E « une avancée majeure » dans le partenariat Maroc-USA

L’opérateur continue pour l’heure d’exercer depuis l’ancien aéroport de Yoff, désormais sous gestion de l’Armée de l’air sénégalaise. Un protocole de 18 mois a été conclu pour garantir la continuité des opérations, tout en ouvrant la voie à une coopération renforcée, notamment dans les volets de formation et de contrôle de navigabilité. Cette période transitoire doit permettre de définir les contours d’infrastructures plus durables, en lien avec les priorités stratégiques de l’État sénégalais.

Les pistes envisagées concernent aussi bien le développement des services héliportés pour les urgences médicales et la protection civile que l’accompagnement des grands projets énergétiques en cours d’émergence. À mesure que se structure le secteur aérien utilitaire dans la région, le Sénégal apparaît ainsi comme un maillon central de la stratégie africaine d’Heliconia.