Le groupe Motherson choisit Tanger Automotive City

Tanger Automotive City confirme une fois encore son attractivité. Installé depuis 2010 à Tétouan, le groupe Motherson, équipementier spécialisé dans les éléments plastiques d’intérieur automobile, vient ainsi d’y installer son unité de production.

L’équipementier spécialisé dans les éléments plastiques d’intérieur automobile, a inauguré le 6 octobre à Tanger Automotive City (TAC), son usine. Il s’agit d’une unité industrielle qui produit des modules et des composants intérieurs, tels que des tableaux de bord et des panneaux de porte pour les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers. On apprend que cette usine travaillera exclusivement avec l’usine du constructeur Renault, son unique client pour la fabrication des éléments intérieurs des modèles fabriqués par le constructeur à Tanger.