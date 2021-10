Le groupe saoudo-marocain Asma Invest veut développer des réseaux d’écoles privées

A l’instar de nombreux de nombreux majors institutionnels ou fonds d’investissement, la société saoudo-marocaine d’Investissement pour le Développement, Asma Invest, plus connue à travers ses investissements dans l’immobilier, l’agriculture et le tourisme, veut lancer des écoles privées d’enseignement selon le modèle pédagogique anglo-saxon. La holding vient de signer dans ce sens un partenariat avec Business Professional English Center (BPEC) et entrevoit un autre du genre.

Asma Invest a signé un partenariat avec le Groupe de formation en anglais BPEC dans l’objectif de lancer des écoles privées d’enseignement selon le modèle pédagogique anglo-saxon. Il s’agira plus précisément de dispenser un programme suivant un modèle pédagogique couvrant l’ensemble des niveaux de la maternelle aux classes de terminale. Selon le management d’Asma Invest, un investissement d’une centaine de millions de DH est prévu dans ce cadre. La première école est programmée à Casablanca pour 2022-2023.

Connue surtout pour être un grand investisseur en immobilier, tourisme et l’agriculture, la société Asma Invest, constituée sous forme d’un fonds d’investissement dont le capital social est détenu à parts égales entre l’Etat marocain et l’Etat saoudien, a décidé dernièrement d’ajouter une nouvelle corde à son arc, le secteur de l’éducation. Aussi, la holding a créé une nouvelle filiale dédiée à ce segment, « Asma Private Schooling ».

A noter que le groupe BPEC, dirigé par Riyad Ali Hassan Mugawer, a été accompagné dans le cadre de cette joint-venture par la société de Conseil et d’ingénierie financière, Twin Capital.

La holding Asma Invest, dirigée par Hicham Safir, entend développer d’autres projets dans le secteur de l’éducation. Elle s’apprête, en effet, à intégrer le tour de table d’Open Sky International, un nouvel acteur d’enseignement qui s’apprête à lancer en septembre 2022 la première école internationale trilingue (français, anglais, arabe) de Casablanca. L’opération entre le fonds d’investissement saoudo-marocain et les porteurs de ce projet ambitieux devrait porter sur un investissement de plus de 200 millions de DH, rien que pour la première phase.

L’apport d’Asma Invest viendra compléter le financement du premier site d’Open Sky International qui devra accueillir, dès la rentrée 20122/23, quelques 180 élèves, de la très petite section de maternelle à la fin du primaire. A l’instar de ce qu’il prévoit dans le cadre de son partenariat avec BPEC, Asma Invest entend déployer un autre réseau d’écoles privées d’ici cinq ans dans son partenariat avec Open Sky International, qui aura une capacité d’accueil de 5.000 élèves de la maternelle au lycée.