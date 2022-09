Le japonais Nippon Express se renforce au Maroc avec l’ouverture d’une filiale

Selon le top management du groupe, le choix du Maroc pour cette implantation s’explique par le fait que le royaume représente le second plus important producteur automobile d’Afrique, se positionnant également comme un acteur de production complémentaire à l’Europe, avec une forte demande d’import/export, d’approvisionnement et de logistique commerciale centrée sur l’automobile. La même source indique que cette industrie, au Maroc, connait une forte croissance.

Toutefois, il faut préciser que le développement du groupe Nippon Express au Maroc a commencé il y a 5 ans (en décembre 2017), avec l’ouverture d’un bureau à Casablanca, qui a permis à la succursale marocaine de démarrer ses activités. Ensuite, en juin 2019, le groupe a ouvert son Centre logistique dans la zone portuaire de Tanger Med. Notons que Nippon Express Maroc est le fruit de la fusion de ces deux structures. La nouvelle entité a pour objectif de développer davantage ses activités et de renforcer sa base commerciale pour soutenir les activités des clients sur le marché en expansion au Maroc.

« Nous sommes convaincus qu’il y a beaucoup de potentiel à développer sur le marché marocain. Nous avons l’intention d’accélérer le développement de toutes sortes d’activités logistiques axées non seulement sur les industries automobiles, mais également sur d’autres domaines notamment électriques et aéronautiques. Notre souhait est de maintenir l’essor de développement de nos activités, dans le respect des standards japonais et ce, en étroite collaboration avec le savoir-faire et les compétences marocaines », a assuré Kuniaki Matsushima, Directeur Général Nippon Express Maroc.