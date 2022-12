Le japonais Sumitomo va investir près de 2 milliards de DH au Maroc

Le groupe japonais Sumitomo envisage de lancer au Maroc neuf projets industriels dans les activités de fabrication de câblage et composants pour un montant global d’investissement de 1,96 milliard de DH.

Pour matérialiser cette ambition, un accord cadre a été signé, le 21 décembre à Rabat, entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et le groupe Sumitomo. L’objectif est de renforcer la dynamique de l’écosystème automobile marocain à travers la mise en place de ces 9 nouveaux projets dans différentes régions du Royaume, dont Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Casablanca-Settat, avec la création de 16.000 nouveaux emplois directs à l’horizon 2028. On apprend qu’à ce titre, un premier projet d’investissement de cet Accord cadre sera déployé par la filiale SEBN du Groupe à Bouknadel avec la mise en place d’une nouvelle unité industrielle dédiée à la fabrication de faisceaux électriques. Cette convention d’investissement d’un montant de plus de 320 millions de dirhams (MDH) permettra la création de plus de 4.500 emplois.