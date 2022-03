Le marché du couscous marocain sera stimulé par la croissance de la demande mondiale

Le Maroc est un exportateur majeur et l’une des destinations les plus importantes pour le couscous. Avec leur mode de vie trépidant et rapide, un nombre croissant de jeunes consommateurs optent pour des choix alimentaires pratiques, faciles à cuisiner et peu coûteux.

Le marché du couscous marocain est stimulé par le nombre croissant de jeunes actifs ayant un mode de vie actif dans des pays comme l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient, qui préfèrent des choix alimentaires pratiques et plus sains. Cependant, la tendance dominante à l’occidentalisation a conduit de manière significative à la mise en œuvre de recettes de préparation du couscous plus récentes et innovantes.