Le Maroc 55ème puissance militaire au rang mondial

Le score PowerIndex (« PwrIndx ») du pays est de 0,8573 (un score de 0,0000 est considéré comme « parfait »). Le PwrIndx évalue plusieurs catégories allant de la puissance militaire et des finances aux capacités logistiques et à la géographie. Avec un PwrIndx score de 0,8573, le Maroc dispose de scores jugés excellents, selon le site. D’un point de vue terrestre, l’armée marocaine possède 3335 chars et 3500 véhicules blindés. Pour l’armée de l’air, celle-ci est composée de 249 avions militaires, avec 83 avions de combat, 64 hélicoptères ainsi que 29 avions de transport. Enfin, la Marine royale dispose de 121 navires militaires dont 4 corvettes et 6 frégates.

En ce qui concerne la force du parc de chars de combat par pays, le Maroc se classe 8e avec 3 335 chars. Les forces armées royales du Maroc comptent 325 000 soldats, dont 200 000 en service militaire actif, 100 000 soldats de réserve et 25 000 dans les forces paramilitaires, selon Global Firepower. Le Maroc achète 90% de ses armes aux États-Unis, 9,2% à la France et 0,3% au Royaume-Uni, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).

Les États-Unis sont en tête du classement mondial de la puissance de feu, suivis par la Russie et la Chine, tandis que l’Inde se classe au 4e rang, le Japon au 5e, la République de Corée au 6e et la France au 7e. Le Royaume-Uni, le Pakistan et le Brésil occupent respectivement les 8e, 9e et 10e places. L’Italie arrive en 11e position devant l’Égypte et la Turquie. Les 13 premiers pays ont tous augmenté leurs capacités militaires entre 2021 et 2022, indique Global Firepower.

En Afrique, l’Égypte se classe première (12e au niveau mondial), suivie de l’Algérie (31e), du Nigeria (35e) et du Maroc (55e). Dans la région du Golfe, l’Arabie saoudite arrive au 20e rang mondial, les Émirats arabes unis au 36e rang, suivis du Bahreïn au 38e rang, du Koweït au 71e rang, du Qatar au 77e rang et d’Oman au 78e rang. L’Allemagne arrive au 16e rang mondial devant l’Australie et Israël, suivie de l’Espagne au 19e rang.

Depuis 2006, Global Firepower (GFP) mène des recherches et analyse les données de 140 pays. Le classement se fonde sur la capacité potentielle de chaque nation à mener une guerre sur terre, sur mer et dans les airs par des moyens conventionnels. L’analyse tient compte de l’équipement, des ressources naturelles, de la main-d’œuvre, des finances et de la géographie, représentés par plus de 50 facteurs individuels utilisés pour formuler les classements finaux du GFP.

Dernièrement, le Maroc a entamé une démarche d’amélioration de ses dispositifs militaires, notamment à travers les divers investissements dans les drones militaires, que les forces armées ont récemment pu acheter auprès d’Israël ou encore de la Turquie mais via l’organisation de différentes formations et exercices militaires à l’image d’Africa Lions, en collaboration avec les Etats-Unis.