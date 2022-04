Le Maroc augmentera sa puissance éolienne de 1,8 GW d’ici 2026

Les données du rapport indiquent que le Maroc est en bonne voie pour atteindre son objectif national de produire 1 GW d’énergie éolienne supplémentaire d’ici 2024. L’Afrique devrait produire 14 GW supplémentaires d’énergie éolienne d’ici 2026, selon le rapport du GWEC. Les plus grands contributeurs pourraient être l’Afrique du Sud avec 5,4 GW supplémentaires d’énergie éolienne, l’Égypte avec 2,2 GW supplémentaires et le Maroc avec 1,8 GW supplémentaires.

La géographie du Maroc lui offre un potentiel important en termes de capacité d’énergie éolienne. Avec une vitesse de vent élevée, de 7,5 à 9,5 mètres par seconde (m/s) dans le sud, et de 9,5 à 11 m/s dans le nord, l’énergie éolienne est l’une des sources d’énergie renouvelable les plus prometteuses du Maroc, selon Wind Energy, une plateforme de données axée sur les énergies renouvelables.

Le littoral marocain, qui s’étend sur plus de 3 000 kilomètres, contribue également à soutenir les ambitions du pays en matière de transition énergétique verte. En mars, le pays a été classé dans la liste des 30 premiers pays ayant un potentiel important en matière d’énergie éolienne offshore, selon le GWEC. Le marché florissant de l’énergie éolienne offshore du pays l’a mis sur la carte avec le potentiel d’émerger comme un leader mondial sur le marché de l’énergie éolienne offshore.

Au niveau continental, le Maroc s’est classé premier en termes de capacité de production d’énergie éolienne offshore, suivi par l’Afrique du Sud, la Tunisie, l’Égypte et le Kenya, selon les données du GWEC. Le Maroc dispose de « ressources importantes et d’un gouvernement engagé dans la croissance des énergies renouvelables », a déclaré l’institution mondiale dans un rapport. Sur la liste des 30 pays leaders dans le domaine de l’énergie éolienne offshore, le Maroc occupe la 12ème place au niveau mondial et la 1ère place dans les régions MENA et Afrique, selon le GWEC.