Le Maroc bientôt dans le club fermé des fabricants de drones de guerre

Depuis deux ans, le Maroc multiplie l’importation de drones. Il a en acheté auprès de plusieurs pays comme la Chine, la Turquie, la France et Israël, constituant ainsi une vraie flotte, probablement la plus développée en Afrique du Nord, selon les spécialistes. Mais l’ambition du Royaume ne se limite plus uniquement à l’achat. Il compte se mettre à fabriquer des drones de guerre, selon le programme annoncé par le ministre délégué à l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi.

Lors de l’examen du projet du budget 2023 de la défense à la Chambre des représentants, le ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, a fait savoir, que le Maroc va se lancer dans la fabrication des drones. La création d’une industrie d’armes permettra de « renforcer l’indépendance progressive du Royaume » en matière d’armement et « la création de postes d’emploi », a-t-il indiqué.