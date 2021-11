Le Maroc désigné pays hôte pour l’organisation de la prochaine conférence du Conseil international des aéroports

Le Maroc a été officiellement désigné, à Cancún au Mexique, pays hôte de la prochaine conférence annuelle du Conseil international des aéroports (ACI). Cet évènement aura lieu à Marrakech du 24 au 26 octobre 2022.

Lors de la cérémonie de clôture de l’Assemblée générale (WAGA) d’ACI-Monde, le directeur général de cette organisation internationale, Luis Felipe de Oliveira, a annoncé que l’Office national des aéroports (ONDA) sera l’hôte de la conférence annuelle de l’année prochaine.

« Nous sommes impatients de travailler avec la région ACI-Afrique et l’ONDA lors de la 32ème Assemblée générale annuelle, la conférence et l’exposition de l’ACI Afrique/Monde », a déclaré Oliveira lors de cette cérémonie marquée notamment par la diffusion d’un film institutionnel sur le Maroc.

« Nous ne doutons pas que tous les délégués seront chaleureusement accueillis l’année prochaine alors que nous progressons collectivement sur la voie de la reprise durable », a-t-il ajouté lors de ce forum auquel ont pris part des représentants de l’ONDA.

« L’ONDA est ravie, une fois de plus, d’accueillir la prochaine édition de l’ACI WAGA 2022 Monde et Afrique », s’est félicitée, de son côté, la directrice générale de l’ONDA, Habiba Laklalech.

Habiba Laklalech, qui a récemment été élue vice-présidente du Conseil d’administration et du Comité exécutif d’ACI-Afrique, a également fait part de sa conviction que cette « rencontre renforcera notre optimisme et notre volonté d’une relance durable sûre et irréversible ».

Le Conseil International des Aéroports est une organisation internationale qui regroupe 700 membres représentant plus de 1933 aéroports internationaux dans 183 pays. ACI-Monde est une organisation internationale à but non lucratif, elle vise la promotion des intérêts des aéroports membres et la promotion de l’excellence professionnelle dans la gestion et l’exploitation aéroportuaire.

ACI Afrique compte 68 membres réguliers, exploitant 260 aéroports dans 53 pays. Les aéroports adhérents à cette organisation représentent environ 93 % du trafic global du continent. ACI-Afrique a élu son siège depuis 2006 à Casablanca, au sein de l’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile sise à l’aéroport Mohammed V.