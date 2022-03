Le Maroc dispose de stocks de blé suffisants pour 5 mois

Le royaume a reçu 550.000 tonnes de blé tendre ukrainien d’une commande de 600.000 tonnes couvrant novembre-février, et cherchera plus d’approvisionnement ailleurs, a déclaré Abdelkader Alaoui, rapporte Reuters . La capacité des stocks de blé est estimée à 5 millions de tonnes et le gouvernement encourage les investisseurs à construire davantage de silos et de capacités de stockage, a déclaré Abdelkader Alaoui Alaoui.

Lire aussi | CIH Bank. Le PNB consolidé en accroissement de 12,6% au 31 Décembre 2021

Le Maroc s’attend à ce que les dépenses consacrées aux subventions au blé tendre augmentent de 15 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 3,8 milliards de dirhams (410 millions de dollars). Avant 2020, le coût moyen de la subvention était de 1,3 milliard de dirhams. Les blés ukrainien et russe représentent respectivement 25 % et 11 % des importations marocaines de blé, tandis que la France arrive en tête de liste des fournisseurs. La saison dernière, la récolte nationale de 10,3 millions de tonnes était plus de trois fois supérieure à ce qu’elle avait été un an plus tôt. En revanche, les importations marocaines de blé tendre ont augmenté de 8,7% à 3,97 millions de tonnes.

Lire aussi | A Contre-courant. Et si Poutine avait ses raisons ? [Par Jamal Berraoui]

Bien que les commerçants accordent la priorité à la récolte locale, seule la moitié environ de la récolte marocaine est vendue aux moulins industriels, qui fournissent 80 % des besoins en blé tendre du Maroc, car les petits agriculteurs en retiennent une partie pour leur propre usage, ont déclaré les commerçants. (Reportage d’Ahmed Eljechtimi édité par Angus McDowall et Mark Potter)