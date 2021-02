Le Maroc domine l’Espagne dans la bataille des frets maritimes

C’est un exploit pour le Maroc. Alors qu’il y a encore quelques années, c’était l’Espagne qui faisait la course en tête dans la région grâce à ses différents ports très dynamiques, aujourd’hui, le Maroc a réussi à lui ravir la vedette grâce aux solides performances enregistrées ces dernières années par Tanger Med.

« Tanger Med est en train remettre en question l’hégémonie des ports espagnols au niveau de la Méditerranée et de l’Océan Atlantique », remarque d’ailleurs bloomgerb.com, qui consacre un article au sujet dans l’une de ses publications datant du 10 février 2021. Situé juste de l’autre côté du Détroit de Gibraltar, Tanger Med a traité près de 5,8 millions conteneurs EVP l’année dernière, soit une progression de 20% comparativement à 2019. Cette performance fait de Tanger Med le port le plus important de la région, damant ainsi le pion à son concurrent direct, le port d’Algésiras en Espagne, dont le trafic de frêts sur la même période a baissé de 0,4% pour s’établir à environ 5,1 millions de conteneurs EVP, souligne bloomberg.com.

Selon Jordi Espin, Responsable politique au Conseil européen des chargeurs, plusieurs facteurs expliquent l’essor de Tanger Med. Il pointe ainsi du doigt le positionnement stratégique de la plateforme, des coûts de la main-d’œuvre bien moins chers et un réseau de transport routier de qualité. Bloomberg.com fait aussi remarquer que Maersk, CMA-CGM et Hapag-Lloyd figurent parmi les transporteurs maritimes à faire escale à Tanger Med. « Il y a dix ans, Tanger Med ne pouvait n’était même pas considéré comme un sérieux concurrent dans le pourtour méditéranéen. Mais, la plateforme portuaire marocaine a pris beaucoup d’ampleur ces dernières années, en recrutant des compétences très qualifiées et idoines et s’est dotée d’un modèle de développement clair », explique Jordi Espin.

« L’Espagne, de son côté, a des lois plus strictes qui donnent lieu à des négociations avec les syndicats. Tanger Med, pour sa part, jouit d’une législation taillée sur mesure visant à rendre la plateforme aussi moderne et compétitive que possible », a-t-il ajouté. Jordi Espin indique aussi que l’impact du coronavirus sur le trafic maritime explique cette montée en puissance de Tanger Med. « Une importante augmentation de la demande de produits en provenance d’Asie, liée au commerce électronique, a entraîné le déploiement de grands transporteurs qui ont besoin d’infrastructures modernes (terminal) telles que Tanger Med », a conclu Jordi Espin.