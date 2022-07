Le Maroc en force au Salon international de l’aéronautique de Farnborough

Une importante délégation marocaine d’officiels et de professionnels du secteur prend part à cette grand-messe de l’industrie aéronautique, présidée par le Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, en présence du Ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, du Directeur Général de l’AMDIE, Ali Seddiki et de l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Royaume-Uni et en Irlande du Nord, Hakim Hajoui.

Prennent également part à cet événement le président directeur général de la Royal Air Maroc, Abdelhamid Addou, le Président du Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales GIMAS, Karim Cheikh et le président de l’Institut des Métiers de l’Aéronautique, Hamid Benbrahim El Andaloussi, ainsi que des entreprises marocaines du secteur aéronautique afin d’accompagner le développement de leurs activités à l’international.

Farnborough est l’un des rendez-vous incontournables des secteurs aérospatial et défense, il réunit près de 1500 exposants représentant 96 pays dans le monde dont les plus grands acteurs du secteur aéronautique : Airbus, Boeing, Raytheon Technologies, Safran.

Le Maroc sera présent au salon de Farnborough à travers un pavillon de 120 m2, où se tiendront des réunions d’affaires de haut niveau avec les représentants d’institutions internationales et différents acteurs mondiaux de l’industrie aéronautique afin de leur présenter l’expertise du Maroc dans le secteur, ses atouts et les opportunités d’investissement (ou d’affaires) qu’il présente. L’objectif est de renforcer la position du Maroc en tant que plateforme compétitive à proximité de l’Europe et destination privilégiée des investissements dans l’industrie aéronautique.

19 juillet, 2e jour de cette grande manifestation, l’AMDIE organise une conférence sur l’industrie aéronautique marocaine, l’occasion de présenter l’essor et le dynamisme que connait le secteur aéronautique marocain aujourd’hui. Le Maroc a en effet définitivement fait son entrée dans le cercle des destinations les plus prisées du secteur aéronautique. Le royaume bénéficie aujourd’hui de la confiance d’opérateurs de classe mondiale.

Aujourd’hui, l’industrie aéronautique marocaine rassemble 140 entreprises, emploie près de 20.000 personnes qualifiées, et génère un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars pour un taux d’intégration de près de 40%. Le secteur a connu une croissance moyenne de 20% par an de 2015 à 2020, soit 4 fois plus que la moyenne mondiale et 5 fois la croissance du PIB. Le Maroc a pour ambition de profiter du rebond annoncé du secteur et de la reprise des cadences de production en misant sur la qualité de son capital humain et sur ses ressources énergétiques renouvelables, qui en font une des destinations les plus compétitives au Monde.